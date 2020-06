Football : la LFP confirme une Ligue 1 à vingt équipes, sans Amiens

Les présidents des clubs de football professionnels n'ont pas été sensibles à la cause défendue par leur collègue d'Amiens d'une Ligue 1 à 22 équipes lors de la saison 2020-2021. Réunis en assemblée générale ce mardi, ils viennent de voter en faveur d'un format de championnat classique, avec 20 équipes.

Un vote qui confirme la décision du conseil d'administration de la Ligue prise vendredi et qui envoie Amiens et Toulouse en Ligue 2. Les deux clubs pointaient aux dix-neuvième et vingtième places du classement à l'arrêt de la saison pour cause de coronavirus. L'ASC, avant même l'assemblée générale avait annoncé par la voix de Bernard Joannin, son intention de contester cette relégation en justice.

Vers un nouveau recours

Le club devrait donc à nouveau saisir en référé le Conseil d'Etat et espérer que la plus haute juridiction administrative de France demande à nouveau aux instances du football de revoir leur copie et le format du championnat.