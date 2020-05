Football : la Ligue du Grand Est valide officiellement les montées et les descentes chez les amateurs

Cette fois, c'est enfin officiel. Réuni ce samedi, le comité directeur de la Ligue a entériné les accessions et les relégations en N3,R1, R2 et R3. En régional 2, il y aura notamment la saison prochaine un derby thionvillois entre le TFC et les Portugais de Thionville.