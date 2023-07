Football : la liste des 23 Bleues retenues pour la Coupe du monde

Amandine Henry et Grace Geyoro lors d'un entraînement à Clairefontaine

Elles étaient 26, elles ne sont plus que 23. Hervé Renard a dévoilé la liste des 23 Bleues sélectionnées pour la Coupe du monde de football en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août). La milieu de terrain Oriane Jean-François, blessée, n'y participera pas, tout comme la gardienne Mylène Chavas et la défenseure Aïssatou Tounkara, sauf en cas de nouveau forfait, a annoncé mardi la Fédération française de football (FFF).

Le sélectionneur de l'équipe de France Hervé Renard avait retenu 26 joueuses pour le stage de préparation qui se déroule actuellement à Clairefontaine, mais seules 23 peuvent apparaître sur la liste officielle devant être transmise à la Fifa, le 10 juillet au plus tard. La gardienne Mylène Chavas et la défenseure centrale Aïssatou Tounkara, non retenues mardi, "resteront toutefois réservistes jusqu'au samedi 22 juillet", soit 24 heures avant le premier match contre la Jamaïque (le 23 juillet à Sydney), "date réglementaire pour les ultimes changements en cas de forfait", précise la FFF.

L'équipe de France dispute un match amical jeudi à Dublin contre l'Irlande, avant de s'envoler samedi pour l'Australie, où elle jouera l'ensemble de ses matches.

La liste des 23 joueuses retenues en équipe de France :

Gardiennes (3)

Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin/ITA), Constance Picaud (Paris SG), Solène Durand (Guingamp)

Défenseures (7)

Selma Bacha (Lyon), Estelle Cascarino (Paris SG), Elisa De Almeida (Paris SG), Sakina Karchaoui (Paris SG), Eve Périsset (Chelsea/ENG), Wendie Renard (Lyon), Maëlle Lakrar (Montpellier)

Milieux (7)

Kenza Dali (Aston Villa/ENG), Laurina Fazer (Paris SG), Grace Geyoro (Paris SG), Amandine Henry (Angel City/USA), Léa Le Garrec (Fleury), Amel Majri (Lyon), Sandie Toletti (Real Madrid/ESP)

Attaquantes (6)

Viviane Asseyi (West Ham/ENG), Kadidiatou Diani (ex-Paris SG, libre), Eugénie Le Sommer (Lyon), Clara Matéo (Paris FC), Naomie Feller (Real Madrid), Vicki Becho (Lyon).

Le calendrier des Bleues :

Préparation au Mondial

Mardi 20 juin : début de la préparation, à Clairefontaine (Yvelines)

Jeudi 6 juillet (21h00) : Irlande - France à Dublin

Vendredi 14 juillet (11h30 ): Australie - France à Melbourne

Coupe du monde (1er tour - Groupe F)

Dimanche 23 juillet (12h00) : France - Jamaïque à Sydney

Samedi 29 juillet (12h00) : France - Brésil à Brisbane

Mercredi 2 août (12h00) : Panama - France à Sydney

Mardi 8 août : huitième de finale éventuel à Melbourne ou Adelaïde

Samedi 12 août : quart de finale éventuel à Brisbane ou Sydney

Mercredi 16 août (12h00) : demi-finale éventuelle à Sydney

Samedi 19 août (10h00 ): match pour la 3e place éventuel à Brisbane

Dimanche 20 août (12h00) : finale éventuelle à Sydney