Football : la marche de "la survie" des supporters des Girondins rassemble plusieurs centaines de personnes

Pour soutenir le club des Girondins de Bordeaux et ses salariés, une marche "de la survie" est organisée ce samedi à 16 heures place Pey Berland à Bordeaux. Plusieurs centaines de personnes sont sur place, alors que le club a été relégué en National en appel par la DNCG ce mardi.

Les supporters Ultramarines ont appelé à se rassembler ce samedi à partir 16 heures place Pey Berland à Bordeaux, en soutien au club des Girondins qui a été relégué en appel en National ce mardi par la DNCG. Plusieurs centaines de personnes sont sur place. La manifestation passera par la place de la Victoire avant de se terminer place de la République. Tous les supporters étaient invités à porter un maillot du club.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plusieurs personnes qui n'ont pas pu faire le déplacement ont envoyé des messages de soutien sur les réseaux sociaux, comme l'ancien joueur Bixente Lizarazu : "Avec vous, par le cœur et la pensée cette après-midi".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le jeune international Jules Koundé, formé à Bordeaux et qui y a joué jusqu'en 2019 s'est aussi exprimé : "Faites que cette manifestation se déroule dans de bonnes conditions et permette de montrer l’importance que représente le #FCGB pour des millions de bordelais et d’amoureux de ce club à travers le monde."