Football : la mort de Jacques Foix, une légende landaise

La disparition de Jacques Foix. L’ancien professionnel dans les années cinquante avait été le premier footballeur landais sélectionné en équipe de France. Il est décédé mercredi à l’âge de 86 ans.

La classe ! Un gentleman. Jacques Foix était en effet un gentilhomme. Allure de patriarche, sourire éternel, blazer et mocassins, l’homme était élégant dans la vie comme il l’avait été sur les terrains. Jacques Foix était né le 26 novembre 1930 dans la cité aux trois rivières. Doté très tôt de dispositions physiques hors norme. Il court le 100 mètres en onze secondes, remarquable pour l’époque. Plutôt que la piste il choisit l’herbe. Et le ballon rond. Tu seras attaquant mon fils. Grand pour l’époque, son mètre soixante-treize va le voir courir sur tous les rectangles d’Europe. A 21 ans il signe au Racing Club de Paris, un monstre du foot hexagonal alors, le quasi équivalent après-guerre du PSG, le concurrent du grand Red Star. Puis ce sera St Etienne et l’OGC Nice, deux clubs avec lesquels il sera champion de France en 1959 et 64. Le Téfécé ensuite et fin de carrière avec un retour chez les verts. Jacques Foix sera sept fois international avec un exploit, deux buts face à l’Allemagne, à Hanovre, en octobre 1954, lors du premier match épique face au onze teuton.

On lui propose ensuite d’intégrer le staff des bleus, de devenir entraîneur, il ne coachera un temps que Pau et le Stade Montois et préfère reprendre le cabinet d’assurance crée par son grand-père à Mont-de-Marsan et que dirige aujourd’hui son fils.

Il sera cependant à l’origine de la création, avec Just Fontaine, le recordman des buts en coupe du monde, de l’UNFP, le syndicat des footballeurs professionnels qui existe toujours. Jacques Foix confiait avec une joie de jeune homme que le football moderne le passionnait encore et regrettait de n‘avoir pas cédé aux sirènes du Calcio, les italiens du Torino et de la Juve lui ayant fait une proposition après son passage à Nice. Homme affable, courtois, toujours tiré à quatre épingles, disponible, jamais avare d'échange et d'histoires, il goutait également le tennis et on le croisait souvent au club house du club de la Hiroire, s’émerveillant il y a seulement quelques années encore lors du tournoi dames de son club.