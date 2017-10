FC Nantes : la prolongation de contrat de Léo Dubois ? Toujours rien à l'horizon.

En fin de contrat en juin 2018, le capitaine du FC Nantes Léo Dubois n'a toujours pas prolongé avec son club formateur. Des discussions sont en cours.

Olliéro, Bammou, Moutoussamy, Rongier, Diego Carlos et Lima. Déjà six canaris ont prolongé leur contrat avec le FC Nantes. En revanche, le capitaine Nantais Léo Dubois n'a toujours pas trouvé d'accord avec son club formateur. "J'ai fait part à mes dirigeants que je voulais prolonger ici. Les discussions ont repris mi-septembre. J'espère que nous allons trouver un accord. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Je ne me suis pas fixé de dead-line" affirme le Nantais. Malgré son jeune âge (23 ans), Léo Dubois vit plutôt bien cette période, du moins en apparence "J'ai de bons représentants. Je ne gère pas ce dossier. J'en parle avec eux. Mais je me focalise sur le terrain" précise le capitaine Nantais.

Leo Dubois © Maxppp -

70e match en Ligue 1 pour Léo Dubois ce samedi face à Guingamp

Auteur de son premier but en Ligue 1 à Strasbourg le 24 septembre dernier, le défenseur nantais Léo Dubois est l'un des hommes de base de Claude Ranieri. L'entraîneur italien ne tarit pas d'éloges à son sujet. "Léo Dubois, c'est un joueur très important et très intelligent. Il centre très bien et a un très bon physique. Sa prolongation ? Monsieur Kita connait très bien le football. Je suis tranquille" plaisante Claudio Ranieri.

Claudio Ranieri Copier

FC Nantes / Guingamp, coup d'envoi 20 h ce samedi à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Loire Océan.