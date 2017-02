Football : Sergio Oliveira, une recrue portugaise au FC Nantes

Un Sergio peut en cacher un autre. Après Sergio Conceiçao, c'est son compatriote Sergio Oliveira qui débarque au FC Nantes. Le milieu de terrain portugais est prêté pour cinq mois sans option d'achat. Il arrive du FC Porto et a été présenté ce mardi à la Jonelière.

Recruté par le FC Nantes mardi soir dans les dernières heures du mercato, le Portugais Sergio Oliveira a été présenté ce mardi à la Jonelière. Agé de 24 ans, le milieu de terrain lusitanien est prêté pour cinq mois sans option d'achat. Il arrive du FC Porto. "Je connais bien l'entraîneur du FC Nantes Sergio Conceiçao et cela a fait la différence" glisse la recrue nantaise. Cette saison, Sergio Oliveira n'a pratiquement pas joué. Seulement 21 minutes avec Porto. Mais cela ne l’inquiète pas. "Je me suis entraîné normalement avec Porto. Je suis prêt physiquement. Et si l'entraîneur me fait confiance, je suis prêt à jouer dès dimanche face à Nancy" précise Sergio Oliveira.

Sergio Oliveira - Antoine Denéchère

Sergio Oliveira, un numéro 8 de formation

Finaliste de l'Euro Espoirs 2015 avec le Portugal, Sergio Oliveira peut jouer dans tous les registres au milieu de terrain. "Milieu de terrain offensif ou défensif, peu importe. Je m'adapterai" affirme le Portugais. "C'est un numéro 8 de formation. C'est à dire un milieu de terrain offensif" précise son entraîneur Sergio Conceiçao. "Avec nos trois recrues, Félipe Pardo, Sergio Oliveira et Préjuce Nakoulma, nous avons désormais un groupe plus fort" ajoute le technicien lusitanien. Plus jeune joueur à évoluer sous le maillot du FC Porto dans une rencontre officielle à 17 ans et 4 mois, Sergio Oliveira portera le numéro 23 avec le FC Nantes.