Football : la renaissance de l'Olympique de Pantin, premier vainqueur de la Coupe de France

Pantin, France

C'est un club de football historique qui renaît en Seine-Saint-Denis. L'Olympique de Pantin, vainqueur de la toute première édition de la Coupe de France en 1918, a été relancé cette saison. Créé en 1908, il avait été dissout en 1926 en fusionnant avec le Red Star. Plusieurs clubs sont nés ensuite à travers différents quartiers de la ville, mais la mairie a souhaité les fusionner. C'est chose faite : nouveau club, pour une nouvelle saison depuis septembre dernier.

Un club historique

Mardi soir, 20 heures, sur la pelouse du Stade Charles Auray à Pantin, les garçons U14 laissent la place aux joueuses de la section senior qui débutent à leur tour leur entraînement. Leila, qui a commencé à jouer au football à l'âge de six ans, "avec les garçons", est ravie d'avoir de nouvelles co-équipières cette saison. Pour elle, la fusion des différents clubs pour n'en former qu'un seul, a suscité une envie, une curiosité. Pour Zyneb, cette fusion était logique : "On s'y retrouve... Ça soude une ville, des jeunes, c'est beaucoup mieux pour l'union : une ville, un seul club".

La jeune femme ne cache pas sa fierté de jouer dans un club qui compte déjà une étoile à son palmarès "parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent dire 'on joue en district et on gagné la Coupe de France!', nous on l'a fait, on l'a chez nous, c'est beau, c'est comme la seule étoile que Marseille a", résume la gardienne.

Les joueuses de l'Olympique de Pantin à l'entraînement au stade Charles Auray © Radio France - Hajera Mohammad

Nouveaux maillots, nouveau terrain

Du coté de la ville et du club, on voit les choses en grand. Les effectifs joueront avec un nouveau maillot aux couleurs rouge et or, comme en 1918. La tribune du stade Charles Auray sera repeinte aux mêmes couleurs, précise le maire de Pantin. Bertrand Kern (PS), président d'honneur du club, a aussi débloqué des sous pour mettre à disposition des minibus pour les déplacements, sans oublier la construction d'un terrain synthétique.

Mohamed Id-Said, président de l'Olympique de Pantin et Bertrand Kern, maire (PS) de la ville © Radio France - Hajera Mohammad

Un nouveau titre dans quelques années ?

Au total, grâce à la fusion des trois clubs de la ville, le budget de l'Olympique de Pantin dépasse les 200 000 euros et avec 700 licenciés, les choses avancent bien, affirme le président Mohamed Id-Said, qui voit très bien le club gravir les échelons et pourquoi pas jouer le derby du 93 avec le Red Star, le "grand frère" du football dans le département.

Pourquoi pas gagner une autre Coupe de France ? Ce ne sera pas pour cette année : l'Olympique qui évolue en régional 3, a été battu par Poissy en National 2 (3-1) en septembre dernier. Mais le président se met à rêver car après tout, "c'est la compétition où tous les rêves sont possibles !"