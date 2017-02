Football : la rencontre Bastia / FC Nantes reportée à cause des intempéries

Le match de Ligue 1 entre Bastia et le FC Nantes a été reporté ce mercredi à cause de la pluie. La pelouse du stade Armand Césari était impraticable. La rencontre pourrait se jouer le 28 février ou le 1er mars prochain.

Le FC Nantes a fait un aller-retour en Corse pour rien. La rencontre face à Bastia a été reportée ce mercredi à cause de pluies diluviennes. La pelouse du stade Armand Césari était gorgée d'eau. Le ballon pouvait à peine rebondir. Arrivé vers 17 h 15 au stade, l'arbitre Ruddy Buquet qui a inspecté la pelouse avec le délégué n'a pu que constater les dégâts. "Je ne me suis pas posé beaucoup de questions. Le terrain n'était vraiment pas praticable pour assurer la sécurité des joueurs" précise le Picard.

Une décision logique" le milieu de terrain nantais Valentin Rongier

Les joueurs du FC Nantes ont appris la décision dans le bus qui les amenait au stade Armand Césari de Furiani. Il était 17 h 35 environ. "On s'en doutait vu le ciel. C'est une décision logique. L'arbitre Monsieur Buquet a eu raison. Si la rencontre avait eu lieu, cela aurait pu être dangereux pour nous au niveau des appuis et des tacles. Certes, c'est dur de ne pas jouer parce que nous avions bien préparé ce match mais il y a plus grave dans la vie" précise le milieu de terrain du FCN Valentin Rongier.

© AFP -

La rencontre pourrait se jouer le 28 février ou le 1er mars

Ce report a un coût pour le FC Nantes. Le club qui était arrivé mardi soir à Bastia a engagé des frais. Avion privé, repas et nuits d’hôtel. "Il y en a environ pour 45 000 euros" affirme le président du FC Nantes Waldemar Kita. C'est désormais la commission des compétitions de la Ligue de Football Professionnel (LFP) qui va fixer le jour et l'horaire du match. Cela pourrait être le 28 février ou le 1er mars prochain.