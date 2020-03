Coronavirus : les deux prochaines rencontres du FC Nantes à la Beaujoire se joueront à huis clos

Il n'y aura aucun supporter dans les tribunes de la Beaujoire pour les deux prochaines rencontres des Canaris. Tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 se dérouleront à huis clos jusqu'au 15 avril.

Le couperet est tombé. La Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé ce mardi que tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 se joueront à huis clos jusqu'au 15 avril 2020. Cette décision intervient après l'annonce du ministre de la santé ce dimanche interdisant tous rassemblements de plus de 1.000 personnes en France. Résultat, le FC Nantes jouera ses deux prochains matchs à domicile face à Nîmes et Lyon dans un stade vide.