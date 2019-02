Football : la rencontre entre le FC Nantes et le Paris-Saint-Germain est reportée

Encore un match reporté pour le FC Nantes cette saison. Cette fois-ci, c'est l'affiche face au Paris-Saint-Germain prévue à la Beaujoire le week-end du 9 et 10 mars qui est repoussée à une date ultérieure.

Nantes, France

Encore un week-end sans match pour les Canaris. Sur demande de la Préfecture de la Loire-Atlantique, la rencontre de football entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain comptant pour la 28e journée de Ligue 1 et prévue le week-end du 9 et 10 mars 2019 est reportée. La commission des compétitions de la ligue de football professionnel fixera ultérieurement la date de la rencontre.