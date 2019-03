Football : la rencontre de Ligue 1 entre le FC Nantes et le PSG se jouera en semaine

Reportée à cause de la mobilisation des gilets jaunes, la rencontre de la Ligue 1 entre le FC Nantes et le Paris-Saint-Germain a enfin été reprogrammée. Elle se jouera au stade de la Beaujoire le mercredi 17 avril à 19 heures.

Nantes, France

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a enfin trouvé une date pour l'affiche de Ligue 1 entre le FC Nantes et le Paris-Saint-Germain. Ce match en retard de la 28e journée se jouera finalement à la Beaujoire le mercredi 17 avril à 19 h. Initialement prévu le week-end du 9 et 10 mars, il avait été reporté à cause de la mobilisation des gilets jaunes dans la cîté des Ducs.

La grogne des supporters nantais

Cette nouvelle date et ce nouvel horaire n'arrangent pas les supporters dont certains avaient prévu de venir en famille. Pour ce match, le stade de la Beaujoire affiche d'ores et déjà complet. 36 000 spectateurs sont attendus pour voir notamment Cavani, Verratti et M'Bappé.