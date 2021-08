Football : pass sanitaire, baisse du nombre de licenciés, la rentrée compliquée des clubs alsaciens

La reprise de l'école de football a lieu mercredi 1er septembre et la crise sanitaire continue d'affecter les clubs alsaciens. Comme partout en France, ils devraient encore perdre des licenciés cette année. L'application du pass sanitaire pourrait aussi compliquer leur début de saison.

À la fin de la saison 2019, celle qui a suivi la victoire des Bleus en Coupe du Monde, 81.000 footballeurs étaient inscrits dans les plus de 500 clubs présents en Alsace. Deux ans plus tard, ils n'étaient plus que 73 000. Pire : le nombre de licenciés devrait encore baisser d'environ 10% cette année, selon la Ligue du Grand-Est.

La crise sanitaire éloigne les joueurs des terrains

C'est évidemment un "motif d'inquiétude", pour son président Albert Gemmrich. "Cela fait deux ans que l'on vit dans ce contexte de crise sanitaire. Certains ont perdu l'habitude des terrains. Notre objectif n°1 c'est d'inciter les parents à faire revenir leurs enfants sur la pelouse".

D'autant que la vie des clubs devrait être moins morose cette année. Les matchs et les entraînements reprennent. Le public retrouve les stades. Et les buvettes peuvent à nouveau tirer des bières. "Un club de football, c'est un lieu de vie. On espère que leur remise en marche va attirer du monde", ajoute Olivier Studer, le directeur général.

Mais pour participer à l'ambiance du club, il faut désormais présenter un pass sanitaire. Obligatoire pour les adultes qui veulent s'entraîner depuis le début du mois d'août, il le sera aussi pour les 12-17 ans à partir du 30 septembre.

Des ajustements en début de saison

Dans certains clubs, son application pose problème. Une poignée joueurs, entraîneurs ou bénévoles refusent de se faire vacciner. "Ils sont minoritaires, comme dans la population en général", rappelle Albert Gemmrich.

Mais certaines équipes d'élite régionale, privée de certains joueurs, ont dû déclarer forfait pour les rencontres de Coupe de France qui ont lieu ce week-end. Elle sont quatre, sur les 410 rencontres programmées.

Pour les matchs de championnat, des ajustements seront possibles selon la Ligue. Si des équipes sont privées de joueurs sans pass, elles pourront décaler certaines rencontres en début de saison.

Autre concession : si deux clubs le décide, ils pourront jouer une rencontre en intégrant les joueurs sans pass. Ce sera alors aux présidents de club d'assumer l'éventuelle apparition d'un cluster.

Albert Gemmrich appelle toutefois tout le monde à se faire vacciner pour un retour plus rapide à la vie normale.

Vocations de dernière minute

Pour retrouver de l'attractivité, la Ligue veut notamment inciter les clubs à faire davantage sur le football féminin. Les inscriptions des jeunes filles sont en hausse cette année, mais beaucoup de clubs en Alsace n'ont pas les moyens de les accueillir.

Il espère aussi que la venue de l'équipe de France au stade de la Meinau mercredi, suscitera des vocations, et donc des inscriptions de dernière minute.