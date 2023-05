Football : la section féminine de l'AS Saint-Étienne remonte en D1

A peine reléguées, tout de suite remontées. Les joueuses de l'AS Saint-Étienne retrouvent la première division après seulement une saison en D2. Et ce malgré la première défaite de la saison ce dimanche 7 mai à Montauban (2-1), parce que dans le même temps l'Olympique de Marseille a fait match nul contre Thonon Evian Grand Genève FC.

Les Amazones étaient menées en première mi-temps, après un but juste avant la pause. Elles ont pourtant eu plusieurs occasions de prendre l'avantage avec une frappe de Laury Jésus qui trouve la transversale et un pénalty de Ninon Blanchard arrêté en première mi-temps.

En seconde mi-temps les Tarnaises aggravent le score (49e). Et les Vertes n'arrivent toujours pas à concrétiser les grosses occasions. En fin de match, la gardienne de Montauban arrête un deuxième pénalty, tiré cette fois par Esther Okoronkwo (85e). Cindy Caputo réduit l'écart (88e) et passe même tout proche du doublé deux minutes plus tard (90e), mais le but est refusé pour une position de hors-jeu.

Une saison exceptionnelle

Heureusement la section féminine de l'AS Saint-Étienne ne va pas avoir besoin de ça pour remonter en D1 et valider la première place au classement, à deux journées de la fin de la saison. L'AS Saint-Étienne réalise une saison exceptionnelle en D2 en ne concédant qu'une défaite, pour 17 victoires et deux matchs nuls.

Les filles de l'ASSE avaient terminé dernières de la D1 la saison précédente. L'objectif de remonter rapidement est donc atteint pour l'entraîneur Laurent Mortel, arrivé à l'intersaison.