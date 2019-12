Football - La seule défaite du Tours FC en championnat de N3 invalidée par la Ligue du Centre

Tours, France

Le TFC a été informé officiellement par la Ligue du Centre qu'il avait finalement match gagné face à Montargis. Le club du Loiret, vainqueur du Tours FC 2 buts à 1 samedi 30 novembre, a fait entrer sur la pelouse un joueur qui était encore en état de suspension le jour du match. La Commission Régionale Sportive et des Calendriers a donc décidé de donner match gagné à Tours sur tapis vert : club de Montargis (0-3 et -1 point) pour en reporter le bénéfice au TFC (3-0 et 3 points).

Avec cette décision, le Tours FC reste donc invaincu en championnat de N3 et leader du groupe C avec 27 points.