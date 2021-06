Football : on connait les contours du premier Challenge Emiliano Sala organisé cet été à Orléans

Les contours du premier Challenge Emiliano Sala ont été donnés ce mardi par les différents acteurs du projet. Ce tournoi caritatif réunira les clubs de Bordeaux, Nantes, Caen et Niort, les anciens clubs de l'Argentin décédé en janvier 2019 et aura lieu les 16, 17 et 18 juillet prochain à Orléans.

Pour rendre hommage au joueur de football, Emiliano Sala, disparu en mer en janvier 2019 après le crash de l'avion qui l'emmenait à Cardiff, la ville d'Orléans a décidé d'organiser le premier "Challenge Emiliano Sala" les 16,17 et 18 juillet prochain au stade de la Source et dont la présentation a été faite ce mardi midi au Barok, un bar du centre-ville orléanais. Les contours de ce tournoi caritatif ont donc été donnés par Romain Lonlas, conseiller municipal en charge des grands événements sportifs, Jihane Cambon, présidente de l'association "Un jour meilleur", qui réalise les rêves d'enfants atteints de cancer et de leucémie et Thomas Sereni, ancien secrétaire général de l'US Orléans et aujourd'hui gérant de l'entreprise Pro Event.

"Ça prend du temps mais c'est de la bonne énergie quand on connaît la cause, que ce soit pour Emiliano ou pour notre association", commente Jihane Cambon. Le but de ce challenge est d'honorer la mémoire d'Emiliano Sala, ancien joueur de l'USO mais aussi de Bordeaux, Nantes ou encore Niort et de lever des fonds pour construire un stade Emiliano Sala dans sa ville natale du nord-est de l'Argentine.

Le programme

Ce challenge réuni quatre anciens clubs de l'Argentin : Nantes (L1), Bordeaux (L1), Caen (L2) et Niort (L2) et ces quatre équipes s'affronteront lors de ce tournoi au stade de la Source les 16, 17 et 18 juillet prochain.

Le 16 juillet à 19h : Bordeaux-Niort

Le 17 juillet à 15h : Nantes-Caen

Le 18 juillet à 14h : Petite finale entre les deux perdants et la Grande finale à 17h

Un gala de charité ainsi qu'une vente aux enchères sont également organisés le 17 juillet à 20h, au Barok, au centre-ville d'Orléans.

D'autre part, il est prévu que l'US Orléans, grande oubliée de ce tournoi, parce que les quatre clubs engagés voulaient une équipe de niveau Ligue 2 pour se préparer au mieux pour la prochaine saison, affrontera en ouverture de ce Challenge le Stade Malherbe de Caen. La date est encore à déterminer.

La billetterie

La billetterie sera uniquement accessible en ligne, dès ce jeudi 17 juin. Le prix des places varie de 5 à 40 euros selon le nombre de matches et de la tribune choisis. Pour le moment, la jauge est de 5.000 places et la question du pass sanitaire doit être débattue. Pour chaque billet acheté, 1 euro sera reversé au Fond Emiliano Sala pour la construction de son stade en Argentine. Le reste du prix du billet sera reversé à l'association "Un jour meilleur".

L'origine du projet

L'idée vient de Thomas Renault, adjoint aux sports à la mairie d'Orléans, gardien emblématique de l'USO et ancien coéquipier d'Emiliano Sala lors de son passage à Orléans. "Il m'a toujours dit qu'Emiliano était un joueur exceptionnel, d'un point de vue technique et d'un point de vue humain", décrit Romain Lonlas, conseiller municipal en charge des grands événements sportifs. Le souhait de la mairie est de "vraiment de faire perdurer l'image d'Emiliano Sala pour une noble cause".

"Ce n'est que du positif pour tout le monde", ajoute Jihane Cambon, "c'est d'une part un bon match de préparation et d'autre part ils rendent hommage à une personne qu'ils ont aimé, adoré et avec un cœur énorme donc ils sont là pour lui". Un tournoi donc professionnel, certes avec de l'enjeu, mais avec une belle fête également selon les différents acteurs. Emiliano Sala était "quelqu'un d'entier, un sportif de haut niveau, avec une joie de vivre intense", décrit Jihane Cambon, "on le voit tout de suite sur toutes les photos de lui et il n'y en a pas une ou il ne sourit pas, il y a toujours quelque chose qui se dégage".

Tous les bénévoles de l'USO participeront également à cet événement et les différentes équipes viendront s'entraîner, en amont dans plusieurs villes du Loiret : Olivet, Saint-Cyr-en-Val et l'ASPTT Orléans.