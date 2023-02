Football : le bilan des onze années de Noël Le Graët à la tête de la Fédération française de football

Noël Le Graët, 81 ans, a annoncé ce mardi 28 février 2023 sa démission de la présidence de la Fédération française de football, rattrapé par les accusations de harcèlement moral et sexuel, une mission d'audit accablante et plusieurs dérapages. L'homme d'affaires quitte son poste, à deux ans de la fin d'un troisième mandat, qui fût celui "de trop", selon Patrick Anton, président du Conseil national d'éthique de la Fédération française de football. C'est une large page du football français qui se tourne, après onze ans de mandat.

Redorer l'image de l'équipe de France

Né un 25 décembre dans les Côtes-d'Armor (nord-ouest), l'ex-président se fait un nom à Guingamp, où il fait fortune dans l'agroalimentaire, propulse le club local, l'En Avant, du monde amateur à la Coupe d'Europe et dirige la mairie. Il s'impose dans la France du foot en présidant la Ligue professionnelle (LNF, ancêtre de la LFP) de 1991 à 2000. Celui qu'on appelle le "Menhir " renforce sa stature en procédant à un toilettage de la gestion des clubs, avec l'instauration de la DNCG (le gendarme financier des clubs français). Noël Le Graët poursuit son ascension au sein de la Fédération avec la vice-présidence en 2005 puis la présidence en 2011, en remplacement de Fernand Duchaussoy, alors que le foot français est en plein marasme.

Le "Prez" comme il est surnommé au siège de la FFF, redore progressivement l'image de l'équipe de France, qu'il transforme en poule aux œufs d'or bien avant le deuxième titre mondial de 2018, avec deux leviers : le juteux contrat avec Nike et la reprise en interne des droits marketing des Bleus. Son troisième mandat complet à la tête de la FFF apparaît cependant comme celui de trop.

La question de l'homophobie et du racisme dans le football

En 2019, Le Graët demande aux arbitres français de ne plus arrêter les rencontres en cas de chants homophobes entonnés dans les tribunes ou lors du déploiement de banderoles injurieuses, établissant une hiérarchie entre homophobie et racisme. "Ce n'est pas la même chose", déclare-t-il, s'attirant les critiques de la ministre des Sports de l'époque, Roxana Maracineanu, qui qualifie sa position d'"erronée".

"Le phénomène raciste dans le sport et dans le foot en particulier, n'existe pas, ou peu", estime en septembre 2020 Noël Le Graët lors d'un entretien à BFM Business. Dans la foulée, le président de SOS Racisme Dominique Sopo dénonce des propos "scandaleux" et juge qu'"il est peut-être temps qu'il passe la main".

Au début du Mondial 2022 au Qatar, un débat agite le monde du football : les joueurs doivent-ils porter un brassard "One Love", en solidarité avec les personnes LGBT+, alors que des lois criminalisent les relations sexuelles entre personnes du même sexe dans l'émirat gazier ? Noël Le Graët est contre et affiche son soulagement lorsque le camp du "non" l'emporte : "J'ai été l'un des leaders pour qu'il n'y ait pas ce brassard", affirme-t-il dans un entretien au Figaro.

Le ministère lance un audit

Des révélations du magazine So Foot constituent l'élément déclencheur de la chute du patron de la FFF en septembre 2022. Le mensuel publie trois extraits de SMS non datés et à caractère sexuel, supposément envoyés par le dirigeant breton, dont auraient été destinataires des collaboratrices actuelles ou passées de la Fédération. Noël Le Graët a beau nier farouchement l'envoi de ces SMS, les conséquences sont désastreuses pour l'image de la FFF. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera invite Noël Le Graët à un "moment d'échange" le 16 septembre.

À l'issue de l'entrevue, le ministère des Sports lance une mission d'audit et de contrôle au sein de la FFF confiée à l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR). Le 12 octobre, Radio France diffuse de nouveaux témoignages d'ex-salariées de la FFF évoquant un comportement "inapproprié" de Le Graët, ce que ce dernier "conteste fermement", dénonçant des allégations "mensongères et malveillantes".

Les propos envers Zidane, le dérapage de trop

La Coupe du monde au Qatar est une parenthèse enchantée pour la Fédération, Didier Deschamps est prolongé le 7 janvier jusqu'au Mondial-2026 . Mais ce sont ses propos sur Zinédine Zidane le lendemain, qui ont précipité sa chute. "J'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut", répondait le président, interrogé par RMC pour savoir si l'ex-entraîneur du Real Madrid l'avait appelé. Zinédine Zidane faisait alors office d'option N°1 à la tête des Bleus en cas de non-renouvellement du contrat de Deschamps. Face au scandale né de sa petite phrase, Noël Le Graët est obligé de s'excuser dès le lendemain.

Amélie Oudéa-Castera appelle le 9 janvier le comité exécutif de la FFF à "prendre ses responsabilités", faisant le constat "d'une faillite sur la fonction de représentation" de la part du "Menhir". Le 11 janvier, le Comité exécutif de la FFF décide de sa mise en retrait, jusqu'à la remise de l'audit. Le président est remplacé par intérim par Philippe Diallo.

Enquête ouverte pour harcèlement moral et sexuel

Une enquête est ensuite ouverte le 16 janvier par le parquet de Paris pour harcèlement moral et sexuel visant Noël Le Graët à la suite d' un signalement effectué après le témoignage de Sonia Souid , agente de plusieurs internationales françaises, recueilli par les auditeurs de l'IGESR. Le Graët dément dans un communiqué "toutes (les) accusations de harcèlement moral ou sexuel ou toutes autres infractions pénales".

Le rapport de la mission d'audit sur la FFF , remis le 15 février, est accablant. Il pointe les "dérives de comportement" du président de la FFF, "incompatibles avec l'exercice des fonctions et l'exigence d'exemplarité qui lui est attachée." En conséquence, le dirigeant "ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français".

Le trouble au sein de l'équipe de France féminine

Noël Le Graët était aussi un soutien historique de la sélectionneuse de l'équipe de France Corinne Diacre, sous pression à cinq mois du Mondial 2023. Nommée en 2017 et prolongée l'été dernier par Noël Le Graët jusqu'aux Jeux olympiques de Paris 2024, Diacre vit la crise la plus grave de son mandat à la tête des Bleues. La mise en retrait fracassante de la capitaine Wendie Renard et des deux attaquantes phares Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto , vendredi, rebat les cartes au plus haut niveau du football féminin français.

Une situation inédite, alors que la France doit participer à la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande au mois de juillet. Le sort de la sélectionneuse de l'Équipe de France féminine de football, Corinne Diacre, sera tranché le 9 mars, a appris mardi la Direction des Sports de Radio France auprès d'une source proche du dossier . L'ex-défenseure pâtit de la mise en retrait de Noël Le Graët, qui l'a choisie, nommée, soutenue face aux tempêtes.