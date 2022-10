VIDÉO - Football : le Brestois Islam Slimani dénonce une insulte raciste de la part d'un Clermontois

On l'a vu très énervé se précipiter vers le quatrième arbitre, dimanche 23 octobre lors du match Clermont-Brest. L'attaquant du SB29, Islam Slimani se plaint d'avoir été traité de "sale arabe" par un joueur de Clermont, Johan Gastien. Des accusations réitérées au micro de France Bleu Breizh Izel après la rencontre.

ⓘ Publicité

"C'est très grave de nos jours d'être traité de 'sale blédard'", explique le joueur brestois. "Je trouve que c'est grave qu'on entende encore ça" sur les terrains de Ligue 1. "Ces trucs là ça m'atteint pas, mais c'est grave d'entendre ça. Je suis pas fou, je vais pas dire ça", si ça n'existait pas précise Islam Slimani.

Au bord des larmes, Johan Gastien s'est lui aussi présenté devant France Bleu Breizh Izel pour démentir ces accusations. "Jamais de la vie je dirai ça", a lancé le capitaine Clermontois. "Moi je sais ce que j'ai dit et les collègues sur le terrain ont entendu aussi ce qui s'est passé", explique-t-il. "C'est regrettable parce que ca va me faire passer pour un con et j'aime pas ça".

Sur le plan sportif, Brest s'est imposé 3-1 sur le terrain de Clermont et quitte la dernière place du championnat.