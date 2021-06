Football : le buteur de l'US Orléans Carnéjy Antoine marque 3 buts avec Haïti pour sa première sélection

Le buteur de l'US Orléans Carnéjy Antoine a honoré sa première sélection ce samedi avec Haïti et en a profité pour inscrire un triplé face aux Iles Turques et Caïques, score final 10-0 pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. L'Orléanais affrontera le Nicaragua ce mardi.

Prochain match face au Nicaragua

Carnéjy Antoine et sa sélection affronteront le Nicaragua ce mardi toujours pour les qualifications pour le mondial 2022.