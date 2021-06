Ligue 2 : le calendrier de Caen pour la saison 2021-2022, journée par journée

Le calendrier 2021-2022 de Ligue 2 a été dévoilé ce vendredi par la Ligue de football professionnel. Retrouvez toutes les dates des matchs su SM Caen au stade d'Ornano et à l'extérieur, journée par journée. Une saison à suivre sur France Bleu Normandie, France Bleu Cotentin et sur francebleu.fr.

La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé ce vendredi le calendrier 2021-2022 de la Ligue 2. Le SM Caen jouera à domicile contre Rodez à l'occasion de la première journée le 24 juillet 2021 et l'équipe clôturera la saison contre ce même adversaire, Rodez, à l'extérieur le 14 mai 2022.

Les vingt équipes vont s'affronter cette saison lors de 38 journées de championnat réparties du 24 juillet 2021 au 14 mai 2022.

Derbys Normands tardifs

Il faudra patienter jusqu'au 16 octobre pour la réception à d'Ornano des voisins du Havre AC (12e journée) et jusqu'au 21 décembre (19e et dernière journée de l'année) pour se rendre sur la pelouse de Quevilly Rouen Métropole, le promu.

Les matchs retours se dérouleront respectivement le 19 mars (30e journée) pour le déplacement retour au Havre et le 7 mai (37e et avant-dernière journée) pour la réception de QRM.

Parmi les grosses affiches

Le SM Caen connaîtra un mois de septembre costaud avec la réception de Dijon lors de la 9e journée le 21 septembre. Cette réception du relégué de Ligue 1 sera encadré par un déplacement chez le promu Bastia (le 18) et à Toulouse, chez le 3e de la saison passée (le 25).

Les footballeurs caennais se rendront dès la fin août chez le second relégué de Ligue 1, Nîmes, lors de la 6e journée.

Un mois d'avril costaud

Si la saison se terminera sur deux matchs en mai (réception de Quevilly-Rouen-Métropole et déplacement à Rodez), le mois d'avril comprend six matchs dont trois rencontres face à des équipes qui ont terminé la saison passée dans le Top 6 du championnat de Ligue 2 : Grenoble, Paris FC et Auxerre.

Le calendrier de la saison du SM Caen, journée par journée

Retrouvez ci-dessous toutes les dates des matchs de Caen au stade Michel d'Ornano et à l'extérieur.

Le calendrier complet de la Ligue 2

Une saison à suivre sur France Bleu Normandie et sur francebleu.fr.

