Ligue 1 : le calendrier de Lens pour la saison 2021-2022, journée par journée

Le calendrier 2021-2022 de Ligue 1 a été dévoilé ce vendredi par la Ligue de football professionnel. Retrouvez toutes les dates des matchs de Lens au stade Bollaert et à l'extérieur, journée par journée.

La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé ce vendredi le calendrier 2021-2022 de la Ligue 1.

Le RC Lens jouera à Rennes à l'occasion de la première journée le 8 août 2021.

L'équipe clôturera la saison contre Monaco à domicile le 21 mai 2022.

Les vingt équipes vont s'affronter cette saison lors de 38 journées de championnat réparties du 8 août 2021 au 21 mai 2022.

Les dates de matchs à retenir

Le derby contre le LOSC a lieu le week-end du 19 septembre 2021 au stade Bollaert (6e journée) et à Lille le week-end du 17 avril 2022 (32e journée).

Pour les grosses affiches, Lens reçoit Paris le 5 décembre 2021 (17e journée) et se déplace au Parc des Princes le 24 février 2022 (34e journée).

Lors de la phase aller, les Sang et Or se déplacent contre les autres grosses écuries : à Monaco le 22 août 2021 (3e journée), à Marseille le 26 septembre 2021 (8e journée) et à Lyon le 31 octobre 2021 (12e journée).

Lens reçoit ensuite à Bollaert ces trois mêmes équipes pour la phase retour : Marseille le 23 janvier 2022 (22e journée), Lyon le 20 février (25e journée) et Monaco pour finir la saison le 21 mai (38e journée).

Le calendrier de la saison de Lens, journée par journée

Retrouvez ci-dessous toutes les dates des matchs de Lens au stade Bollaert et à l'extérieur.

Le calendrier de Lens pour la saison 2021-2022 © Radio France - LFP



Le calendrier complet de la Ligue 1

