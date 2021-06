Ligue 1 : le calendrier de Lille pour la saison 2021-2022, journée par journée

Le calendrier 2021-2022 de Ligue 1 a été dévoilé ce vendredi par la Ligue de football professionnel. Retrouvez toutes les dates des matchs du LOSC au stade Pierre Mauroy et à l'extérieur, journée par journée. Une saison à suivre sur France Bleu Nord et sur francebleu.fr.

La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé ce vendredi le calendrier 2021-2022 de la Ligue 1.

Le LOSC, champion de France en titre, jouera à Metz à l'occasion de la première journée le 8 août 2021.

L'équipe clôturera la saison à domicile contre Rennes le 21 mai 2022.

Les vingt équipes vont s'affronter cette saison lors de 38 journées de championnat réparties du 8 août 2021 au 21 mai 2022.

Les dates de matchs à retenir

Le derby contre Lens a lieu le week-end du 19 septembre 2021 au stade Bollaert (6e journée) et à Lille le week-end du 17 avril 2022 (32e journée).

Pour les grosses affiches, le LOSC se déplace à Paris le 31 octobre 2021 (12e journée) et reçoit le club de la capitale le 6 février 2022 (23e journée).

Au stade Pierre Mauroy, le club nordiste reçoit Marseille le 3 octobre 2021 (9e journée), Monaco le 21 novembre 2021 (14e journée) et l'OL le 12 décembre 2021 (18e journée). Lors de la phase retour, Lille se déplacera face à ces trois mêmes équipes : au Vélodrome le 16 janvier 2022 (21e journée), à Lyon le 27 février 2022 (26e journée) et à Louis-II et le 8 mai 2022 (36e journée).

Le calendrier de la saison de Lille, journée par journée

Retrouvez ci-dessous toutes les dates des matchs de Lille au stade Pierre Mauroy et à l'extérieur.

Le calendrier de Lille pour la saison 2021-2022 - LFP

Le calendrier complet de la Ligue 1

