Football : le capitaine du Racing Ernest Seka exclu du groupe pour le déplacement à Reims

Le Racing doit faire face à une crise inattendue avant son match à Reims ce samedi pour la 32e journée de Ligue 2. Le capitaine et défenseur central Ernest Seka n'a pas été retenu par Thierry Laurey car il ne veit plus jouer au poste d'arrière droit.

Le Racing jouera à Reims ce samedi sans son capitaine Ernest Seka. Le coach, Thierry Laurey, l'a exclu du groupe car il refuse d'être arrière droit. Il avait dépanné à ce poste lors des deux derniers matchs. "J'entends ce qu'il me dit. Je n'ai pas à être déçu ou pas. J'ai juste à m'adapter et à faire la meilleure équipe possible pour ramener quelque chose de Reims" explique le technicien strasbourgeois qui n'a pas voulu s'étendre sur le sujet en conférence de presse.

Cela chamboule sérieusement ses plans d'autant que le Racing restait sur deux matchs sans encaisser de buts. L'arrière droit de métier, Eric Marester, est blessé. Du coup, le défenseur Yoann Salmier fait son retour dans le groupe tout comme le milieu défensif Mayor N'Doye.

Les supporters du @RCSA seront près de 1500 à Reims demain. Ce sera pas loin d'être un record en déplacement (hors derby et finale) #SDRRCSA — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) April 7, 2017

Ce match vaut son pesant d'or. Le Racing se déplace chez un concurrent direct à la montée. Et en cas de victoire, il compterait cinq points d'avance sur les rémois. Pour l'attaquant strasbourgeois, Baptiste Guillaume :"On est malgré tout une équipe qui impressionne de par le classement, mais aussi par les résultats qu'on a actuellement. On est tous prêt pour aller chercher les trois points et ce serait je pense un bon pas vers la montée".

Un groupe de 17 joueurs : Oukidja, Schmittheissler, Dos Santos, Mangane, Salmier, Saad Ndour, Gonçalves, Grimm, Aholou, Lienard, N’Doye, Gragnic, Boutaïb, Bahoken, Guillaume, Blayac.

Coup d'envoi du match à 15h. Vous pourrez vivre cette rencontre en direct sur France Bleu Alsace. Début de l'émission à 14h30.