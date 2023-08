Football : le championnat de National 2 reprend pour Bergerac et Trélissac

Les premiers matchs pour l'ouverture du championnat de National 2 commencent ce week-end pour nos clubs périgourdins. Le Bergerac Périgord Football Club (BPFC) commence à la maison en recevant Blois à 19 heures 30 ce vendredi, au stade de Campréal. Le Trélissac Football Club (TFC) est ce samedi à 18 heures à Romorantin. Des enjeux différents lors de cette nouvelle saison pour les deux clubs de Dordogne.

Le BPFC doit composer avec un tout nouveau effectif

C'est un BPFC nouvelle version que le public va découvrir : dix départs de joueurs pour dix arrivées et un nouvel entraîneur lors de cette intersaison. Erwann Lannuzel est parti entraîner l'équipe de réserve des Girondins de Bordeaux. C'est Yassine Azahaf, originaire du Lot-et-Garonne et ancien coach de Mérignac-Arlac en Régional 1, qui est le nouvel entraîneur du BPFC.

"Il y a construction, il y a reconstruction, aussi dans le fond, détaille Yassine Azahaf, âgé de 32 ans seulement. Cela demande de travailler dans la durée, d'assembler. C'est comme un puzzle. On assemble les pièces les unes après les autres, étape par étape, il faut du temps." Le nouveau coach ne fixe pas d'objectif précis pour le moment pour le BPFC. "En tout cas, la préparation est satisfaisante, ajoute-t-il. C'est de bon augure pour vendredi soir."

Le TFC vise surtout le maintien en National 2

Pas beaucoup de changement du côté du TFC : 75 % de l'effectif conservé. "C'est ce que je voulais de ne pas avoir encore à reconstruire de A à Z, se félicite le coach Hervé Loubat. Nous avons des joueurs qui connaissent le club, le système de jeu, le fonctionnement du staff." Désormais, les Trélissacois sont 100 % professionnels, plus de pluriactifs. Une bonne nouvelle aussi pour l'entraîneur : "Nous aurions été le seul club de la poule à s'entraîner encore les soirs, avec des mecs qui bossent (sic). Au moins, on part sur le même pied d'égalité que les autres."

Surtout que la saison va être difficile, assure Hervé Loubat : cinq ou six descentes dans un poule de 14 équipes. "Ca veut dire que nous avons presque 40 % de chances de descendre." "La N2 est devenue une division très très solide, poursuit le coach. Si on se maintient, cet objectif là n'est pas des moindres, il est déjà élevé, [et] ce sera un belle saison déjà."