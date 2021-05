Football : le Clermont Foot à Geoffroy-Guichard pour débuter en Ligue 1 ?

Les supporters du Clermont Foot retiennent leur souffle. Car le club pourrait accéder pour la première fois à la ligue 1 dès ce mercredi soir si Toulouse ne s'impose pas contre Pau en match en retard. Avec une différence de buts largement favorable (+8), les Clermontois seront donc les premiers soutiens du FC Pau.

Deux ou trois matchs dans le chaudron ?

En attendant, en coulisses, les dirigeants du club et la municipalité travaillent pour la mise en conformité du stade Gabriel-Montpied. "La LFP ne veut plus de dérogation, y compris pour rester en Ligue 2" a précisé ce lundi matin sur France Bleu Pays d'Auvergne Olivier Bianchi, le maire de la ville.

Le bureau de la Métropole a décidé vendredi dernier de débloquer en urgence 3 millions d'euros pour faire les travaux qui sont réclamés pour la pelouse, l'éclairage ou la sécurité. "On a fait ça en urgence pour qu'on joue le plus possible à domicile" poursuit Olivier Bianchi

On a déjà l'autorisation de nos voisins de Saint-Etienne... Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand.

D'autres délocalisations sont également envisagées en cas de montée en Ligue 1. De grosses affiches pourraient se jouer au stade Marcel-Michelin. Mais pas avant le mois de septembre, car l'enceinte accueillera le festival Europavox cet été, et la pelouse qui devra ensuite être refaite ne sera pas disponible pour la reprise du Clermont-Foot en août.