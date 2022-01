Football : le club d'Allassac parle d'anomalies et fait appel après avoir été condamné à 5 points de retrait

En novembre dernier, la fin du match de football entre Allassac et Saint Germain les Vergnes a été très animée. Un joueur d'Allassac a levé la main sur l'arbitre central dont le médecin a délivré une ITT de 11 jours. Suite à cela, le joueur incriminé a été condamné à 9 ans de suspension. Mais son club, qui avait immédiatement exclu son joueur, a aussi été sanctionné à un retrait de 5 points et à une amende de 500 euros. Une "sanction disproportionnée" selon le président du club Christian Pouch qui dénonce "une série d'anomalies" dans la prise de décision de la commission de discipline du district de football de la Corrèze.

Des éléments ajoutés au dossier à la dernière minute

Au delà du fait que l'arbitre n'aurait pas du être désigné pour arbitrer à nouveau Alassac puisqu'il a rendu un rapport sur cette même équipe en octobre dernier, Christian Pouch explique que de nouveaux éléments ont été ajoutés au dossier dans les 48h précédents la commission, après que l'avocat du club ai consulté le dossier. Il dénonce aussi le fait que l'ancienne présidente et secrétaire du club d'Allassac, en conflit avec Christian Pouch à son départ du club en juin dernier, fait partie de cette commission de discipline et n'est donc pas neutre ce qui est pourtant exigé pour siéger dans la dite commission.

Un geste mais pas de coup de poing selon le président du club d'Allassac

Selon le président du club d'Allassac, des images prouvent aussi qu'il n'y a bien eu un geste du joueur mais en aucun cas un coup de poing envers l'arbitre et qu'il n'y a d'ailleurs eu aucune marque sur son visage. S'il condamne le fait que son joueur ai pu avoir un geste envers l'homme en noir, il regrette que ces éléments n'aient pas été pris en compte avec au final, la sanction la plus lourde possible pour le club et le joueur, sans aucune mesure.

Refus de voir le joueur participer à un stage avec l'Amicale des arbitres

Autre regret, que la commission ai refusé l'idée du club de faire participer le joueur à un stage à l'Amicale des arbitres. Christian Pouch se demande aussi sur quels critères s'est basée la commission pour décider des 5 points de retrait alors qu'il n'y a selon lui aucune référence en la matière dans les textes de la Fédération Française de Football. A ses yeux, la sentence n'est absolument pas proportionnée et constructive, d'où cet appel auprès de la Ligue Nouvelle-Aquitaine qui devrait trancher dans les prochaines semaines.