Football : le club amateur d'Illkirch-Graffenstaden boycotte la Coupe de France

Médecin de profession, le président de la FAIG Guy Massaloux juge inopportun de disputer son match de Coupe de France dimanche à Haguenau. Il estime que c'est inapproprié au vu de la situation sanitaire et dangereux pour la santé de ses joueurs qui ne se sont quasiment plus entraînés récemment.

De nombreux clubs alsaciens sont en colère, ils ont appris la semaine passée qu'ils devaient disputer le weekend prochain le sixième tour de la Coupe de France de football, alors que la plupart des équipes ne se sont pas ou peu entraînées depuis trois mois.

Le club de la FAIG (Football Association Illkirch-Graffenstaden) va lui carrément boycotter son match du sixième tour à Haguenau. Son président Guy Massaloux, médecin généraliste à Illkirch, avance un double argument pour justifier cette décision.

"Ce n'est pas acceptable de nous informer dix jours avant l'échéance qu'on doit être prêts, alors que ça fait trois mois que les conditions de préparation sont très altérées, voire inexistantes, explique Guy Massaloux. Et puis la situation sanitaire ne permet pas de cautionner une telle décision. Il faut prendre ses responsabilités, alors qu'on est à l'aube d'un nouveau confinement, qu'on est en pleine pandémie mondiale, qu'on est en train de se battre pour avoir des vaccins et pour sortir de cette situation. Il y a des magasins, des restaurateurs qui n'ouvrent pas et nous on doit jouer au football ?"

Le président de la FAIG a présenté son point de vue le weekend dernier aux joueurs ("je comprends qu'ils aient envie de jouer") qui se sont réunis et ont soutenu cette décision de boycott.