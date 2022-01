Football : le club de Barbières, en danger, lance un appel à l'aide

Le club de football de Barbières, au pied du Vercors, lance un appel aux dons pour financer cinq algecos car depuis plus de trois mois, les 235 licenciés sont privés de vestiaire et de sanitaire.

Les joueurs se changent dans leurs voitures et se douchent chez eux depuis plus de 3 mois

"C'est une situation qui ne peut plus durer" explique Jean-Pierre Manteau le président du club de Barbières qui regroupe quatre communes : Barbières, Besayes, Rochefort Samson et Marches. Les intempéries de début octobre ont conduit le maire de la commune à prendre un arrêté pour fermer définitivement le gymnase qui les accueillait jusqu'à maintenant. Les conditions de sécurité ne sont plus suffisantes et il est prévu de construire un autre gymnase mais en attendant, les dirigeants du club de foot tentent de trouver une solution parceque sinon " le club va mourir" prévient le président.

Le stade de Barbières - BBRM

Le ras-le-bol des dirigeants et des joueurs

Les conditions d'entraînement sont devenues trop difficilles depuis plus de 3 mois. Sans vestiaire, ni sanitaire, ni salle de réception, le club tente tant bien que mal de survivre mais à terme il risque de perdre un nombre considérable de licenciés. Le club a donc décidé de lancer un appel aux dons pour financer cinq algecos. Il faut réunir pour cela 10 mille euros. Le club fait appel aux sponsors, à ses licenciés et aux habitants des communes concernées ou pas, pour permettre au BBRM de survivre. Il suffit d'aller sur l'adresse suivante www.helloasso.com