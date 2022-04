Football : le club de l'ACBB suspend ses entraînements en raison du comportement agressif de certains parents

Depuis que l'information est sortie dans le journal le Parisien lundi soir, Pascal Quatrehomme reçoit de nombreux messages d'encouragements et de soutien du milieu du football amateur d'Île de France. Président de la section football de l'ACBB depuis novembre dernier, il a décidé lundi de marquer les consciences de ses licenciés et de leurs familles : Pas de football ce mercredi 13 avril pour les jeunes licenciés du club de l'ACBB. La faute à certains parents indélicats qui se comportent de plus en plus mal pendant les matchs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Violences verbales et débuts d'agressions physiques

L'incident de trop qui a déclenché la colère du comité directeur de l'ACBB Football a eu lieu samedi. Un parent de l'ACBB a insulté un entraîneur du club en plein match. Situation qui a fait remonter toutes les incivilités de la saison avec par exemple des parents qui sont à deux doigts d'en venir aux mains en bord de terrain, des papas qui attrapent par le bras l'entraîneur et vocifèrent ou encore des mamans qui rentrent sur le terrain et demandent en plein match des explications sur "pourquoi leur enfant n'est que remplaçant ?".

Des attitudes déplorables qui ne concernent que "5% des parents" mais qui polluent l'ambiance d'un club réputé pour sa formation mais aussi son exigence du haut niveau chez les jeunes.

Sanction collective et réunion pour les entraîneurs

Certains parents que France Bleu Paris a contacté, mais qui ne souhaitent pas témoigner à notre micro, se disent quand même circonspects de cette décision de sanctionner collectivement les 1.200 licenciés pour quelques "énergumènes". Reste qu'au club, on assume cette décision et espère une prise de conscience de tous sur ce sujet des incivilités parentales.

Le même jour, le club va réunir ses entraîneurs et éducateurs pour les soutenir mais aussi échanger avec eux et rappeler certains droits et devoirs d'un technicien envers un jeune.