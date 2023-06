Football : le club saoudien d'Al-Ittihad officialise l'arrivée de Karim Benzema

"Parfois, la vie te donne d'autres opportunités". Karim Benzema a fait ses adieux au Real Madrid mardi matin devant ses anciens coéquipiers, avant que son transfert en Arabie Saoudite ne soit officialisé dans la soirée par le club d'Al-Ittihad.

Un contrat de trois ans

Le "Nueve" va poursuivre son parcours chez les tout frais champions d'Arabie Saoudite. Les "Tigres" jaunes et noirs de Jeddah sont le deuxième club le plus titré du pays, neuf fois champion et vainqueur de deux Ligues des champions d'Asie, et aussi le doyen, fondé en 1927.

Le salaire du natif de Lyon n'a pas été dévoilé. Ces derniers jour, un contrat de 200 millions d'euros pour deux saisons avait été évoqué par la presse espagnole. Le Français a finalement signé pour trois ans.

Cette arrivée retentissante s'inscrit dans le cadre de la grande offensive saoudienne visant les stars du football européen. Critiqué pour des atteintes aux droits humains, le royaume est déterminé à utiliser le football pour améliorer son image à l'international et dispose de pétrodollars à foison pour satisfaire ses ambitions.

L'Arabie Saoudite, le nouvel eldorado

Après 14 ans au Real Madrid, Karim Benzema ne sera pas complètement dépaysé dans le royaume. Son ancien coéquipier madrilène Cristiano Ronaldo évolue chez les rivaux d'Al-Nassr (neuf fois champions d'Arabie Saoudite eux aussi) depuis le mois de janvier.

A terme, tous les Ballons d'Or depuis 2008 pourraient se retrouver dans le championnat saoudien. Luka Modric (Ballon d'Or 2018), figure en effet sur la liste de stars vieillissantes du football ciblées par le royaume, tout comme Lionel Messi (septuple ballon d'Or), qui a officiellement quitté le Paris SG samedi, également courtisé par son ancien club, le FC Barcelone.

Comme Ronaldo à Al-Nassr, Benzema sera l'écrasante vedette d'un effectif où ressortent les internationaux égyptiens Ahmed Hegazy et angolais Helder Costa, entraîné par l'ancien manager du FC Porto ou de Tottenham, le Portugais Nuno Espirito Santo.