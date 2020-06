Football : le maintien en L1 reste possible pour l'Amiens SC après son passage devant le Conseil d'Etat

Durant trois heures, Amiens Toulouse et Lyon ont contesté devant le juge des référés du Conseil d'Etat les modalités de l'arrêt du championnat de Ligue 1 pour cause d'épidémie de coronavirus. Depuis le 30 avril et cette décision brutale par la Ligue de stopper définitivement la saison de Ligue 1, l'Amiens SC crie à l'injustice ! Face au Covid 19, le club n'a jamais contesté la suspension logique du championnat, mais il n'admet pas qu'avec un arrêt définitif à 10 journées de la fin, on puisse figer le classement et procéder à des relégations : celle d'Amiens et de Toulouse.

Les modalités de relégation qualifiées de problème "délicat" par le juge

Selon Alain Gest, le président d'Amiens Métropole qui a assisté à l'audience et soutient l'Amiens SC dans sa démarche devant la justice, le juge des référés a été lui-même "très interrogatif sur la question du mode de relégation, qu'il a qualifié de problème délicat".

Selon l'avocat d'Amiens Métropole Maître François Molinié : "les jeux sont encore tout à fait ouverts pour une décision favorable du juge des référés du Conseil d'Etat" .

Le juge des référés a demandé aux parties de fournir des pièces complémentaires d'ici la fin de semaine pour savoir si la relégation est la seule solution possible pour Amiens et pourquoi une Ligue 1 à 22 clubs ne serait pas envisageable.

La décision du Conseil d'Etat devrait être rendue en début de semaine prochaine.