Football : le CS Sedan-Ardennes doit repasser devant la Fédération française pour pouvoir jouer en Régional 1

Rétrogradé du National 1 au National 2 en juin , puis en Régional 1 en appel en juillet , le CS Sedan-Ardennes va devoir repasser devant le Comité exécutif (Comex) de la Fédération française de football avant de pouvoir refouler la pelouse. Le CSSA devait recevoir les Marnais de Fagnières dimanche au Stade Dugauguez mais la Fédération a demandé le report du match car la liquidation judiciaire du club sedanais change la donne, explique la Ligue du Grand-Est de football.

La liquidation judiciaire prononcée lundi par le tribunal de commerce de Sedan "entraîne automatiquement la déchéance des droits sportifs du club", indiquent les règlements de la Fédération française de football . Pour pouvoir aligner une équipe dans un championnat, il faut que l’association CSSA récupère donc le numéro d’affiliation de feu l’entreprise CSSA. "Le Comité Exécutif peut, à titre exceptionnel, décider d'une nouvelle affectation de tout ou partie de ces droits sportifs", précise l’article 234.

Sedan peut-il subir une nouvelle rétrogradation ?

"Dans ce cas de figure, la Fédération a tendance à se montrer sévère", alerte un interlocuteur de la Ligue du Grand-Est de football. Une nouvelle rétrogradation peut être prononcée. C’est arrivé au SC Bastia en 2017, au Gazélec Ajaccio relégué de Régional 1 en Régional 2 cet été ou encore au FC Sète passé de Régional 2 à Régional 3 en raison de leurs difficultés financières.

Ancien président du CSSA, Francis Roumy oeuvré pour reprendre le club © Radio France - Alexandre Blanc

Toutefois, pour Bastia, Ajaccio, comme pour Sète, la relégation automatique est prévue par le règlement parce que les clubs se trouvaient en redressement judiciaire. Pour Sedan, en liquidation judiciaire, ce sera aux instances du foot d’en discuter. Appelé à se pencher sur le cas de Sedan, le Comité exécutif de la FFF peut instaurer un niveau maximal où l’équipe première peut évoluer. Dans l’idéal, la Régionale 1 pour Sedan. Charge ensuite à la Ligue du Grand-Est de football d’inscrire le club dans cette plus haute division possible ou à un niveau encore plus bas.

Les repreneurs s’organisent

Candidats à la reprise du club en National 1 cet été, le groupe d’investisseurs réunis autour du banquier d’affaires Guy Cotret et de l’ancien président du CSSA Francis Roumy sont partants pour bâtir un projet en Régional 1, à travers l’association CSSA. Mais ils n’en ont pas encore les clés. "Plusieurs membres du comité de l’association CSSA ont démissionné", annonce Francis Roumy. De nouvelles élections devraient avoir lieu, avec pour objectif de porter Guy Cotret à la présidence du club et Francis Roumy à la vice-présidence.

La décision de reporter la rencontre de la deuxième journée de Régional 1 prévue initialement ce dimanche donne un peu plus de temps aux investisseurs pour se structurer. Arrivées de nouveaux partenaires, de joueurs de National 2 (« voire au-delà », ajoute Francis Roumy), loges VIP pour les matchs à domicile au stade Dugauguez, réouverture du club house, création d’une boutique en ligne… L’équipe de repreneurs assure avoir déjà bien ficelé son projet.