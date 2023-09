Football : Le CS Sedan-Ardennes officiellement rétrogradé en Régional 3

Maintenu sportivement en National 1, le CS Sedan Ardennes en raison de sa situation financière, s’est retrouvé rétrogradé en National 2 en juin, en Régional 1 en juillet , et désormais en Régional 3 en août. Une dégringolade de cinq divisions en moins de 3 mois !

ⓘ Publicité

Extrait du procès-verbal de la réunion de la commission régionale des compétitions de la Ligue du Grand-Est de football - LEGF

Ce jeudi, suite à la liquidation judiciaire de la SAS CSSA prononcée lundi par le tribunal de commerce de Sedan, le Comité exécutif de la Fédération française de football prononçait "l’interdiction de place l’équipe 1 Sénior au-dessus du Régional 3" . Et ce sera bien le Régional 3. La Ligue de Grand-Est de football l’a acté ce vendredi : "L’équipe 1 Senior du Club du CS Sedan-Ardennes est placée dans le championnat de Régional 3, groupe A en remplacement de son équipe réserve".

« Une mise à mort », « un assassinat »

L’annonce de ce nouveau coup dur a suscité de vives réactions. "C’est une mise à mort, y a pas d’autres mots", réagit sur X (ex-Twitter) l’ancien préparateur physique du club, Aliaume Monrozier, parti à la Berrichonne. Supporter de cœur des Sedanais, le journaliste Patrick Montel s’emporte : "autant bannir le club définitivement… trop, c’est trop".

Pour les investisseurs candidats à la reprise du club , c’est "un assassinat". Ils attendent lundi pour annoncer si, oui ou non, ils poursuivent leur projet de reprise. Car, en coulisses, les élus locaux s’activent pour tenter de renverser la vapeur.

Les élus font du lobbying

Toujours sur X, Boris Ravignon, président d’Ardenne Métropole assure faire "le maximum pour éviter cet acharnement insensé contre le CSSA". Et Didier Herbillon, le maire de Sedan déclare qu’il s’exprimera "lundi soir, une fois que le retour de toutes les dernières démarches effectuées en lien avec Boris Ravignon nous sera parvenu".

"Les politiques peuvent intervenir auprès de la Fédé pour savoir si on peut au moins rester en Régional 1", détaille Francis Roumy, l’un des investisseurs intéressés par la reprise du club. Contact aurait été pris avec Philippe Diallo, président de la Fédération française de football. En cas d’échec, il restera toujours la possibilité de saisir le Comité national Olympique et sportif pour contester la décision de rétrograder Sedan en Régional 3.

Des supporters appellent à manifester

Au-delà des messages d'indignation et de colère, des appels à manifester circulent également sur les réseaux sociaux. Des supporters proposent un premier rassemblement ce samedi 2 septembre à 17h devant le stade Dugauguez, et un second le samedi 9 septembre à 11h devant le siège de la Fédération française de football.