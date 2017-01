Football : le début d'un long marathon pour le Racing Club de Strasbourg

Le Racing reprend du service ce vendredi avec un déplacement à Nîmes à l'occasion de la 22e journée de Ligue 2. Les footballeurs strasbourgeois n'ont pas joué pendant deux semaines le match contre Tours à la Meinau ayant été reporté à cause du gel.

Le Racing ne va pas chômer ces prochaines semaines avec 9 matchs en 29 jours. Et pour lancer cette série, les strasbourgeois se déplacent ce vendredi à Nîmes lors de la 22e journée de Ligue 2. Même avec un match en moins, ils occupent une confortable sixième place alors que les nîmois sont neuvièmes. Ils éprouvent de grosses difficultés à domicile. Ils n'ont remporté qu'un match sur dix en Ligue 2 cette saison. De son côté, le Racing espère retrouver une certaine solidité défensive. Il a encaissé six buts en deux matchs : quatre à Amiens en championnat et deux contre Épinal en Coupe de France.

Nimes - Racing, un match à suivre en direct et en intégralité ce vendredi soir sur France Bleu Alsace (coup d'envoi à 20h). La soirée sport débute à 19h30.