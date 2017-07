Football : le DFCO annonce l'arrivée de Wesley Lautoa

L'annonce a été faite ce dimanche matin aux abonnés du club, lors de la traditionnelle Garden party du DFCO. Le joueur arrive du FC Lorient où il a passé plusieurs saisons comme défenseur central.

A 29 ans, Wesley Lautoa (1,84m, 87 kg) rejoint donc le DFCO. Le joueur qui vient de passer 5 ans et demi avec le FC Lorient, est donc annoncé au DFCO. Les deux clubs ont trouvé un accord de principe et il ne reste plus qu'à passer la visite médicale avant la signature officielle du transfert.

Quatrième recrue du DFCO

Les supporters et abonnés du club dijonnais, ont eu le privilège ce dimanche matin de le voir sur le terrain avec le nouveau maillot du DFCO, pour la traditionnelle Garden party réservée aux abonnés.

Le défenseur central néo-calédonien de 29 ans, est fort d'une longue expérience dans l'élite avec 54 matches sous les couleurs du CS Sedan en Ligue 2 et surtout chez les Merlus, depuis 2012 avec 120 matches comme titulaires.

Il doit s'engager pour 3 ans avec Dijon.