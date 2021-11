Coupe de France : Saint-Apollinaire veut y croire avant d'affronter les rouges du DFCO

Le DFCO contre Saint-Apollinaire, en Coupe de France ? C'était un rêve et c'est devenu une réalité, ce mercredi 3 novembre. Les deux clubs de la région de Dijon vont s'affronter lors du 7ème tour de la compétition de football. La rencontre doit avoir lieu le week-end du 13 novembre, à Saint-Apollinaire (Côte-d'Or). Dans ce club de Nationale 3, il y a de la joie mais aussi une petite appréhension à l'idée d'affronter un des clubs phares de Ligue 2.

Tirage au sort inattendu

Il est 11 heures 30 : dans le bar du club de Saint-Apollinaire, ils sont une dizaine à se rassembler devant l'écran de télévision. Deux joueurs ont fait le déplacement. Quelques minutes séparent les joueurs et la direction, du tirage au sort du groupe B. Dans cette poule, se trouvent notamment des clubs de Bourgogne-Franche-Comté comme le DFCO, le FC Sochaux Montbéliard, Saint-Marcel ou encore le club de Lons-le-Saunier. "Le tirage idéal pour pouvoir se qualifier pour le prochain tour, ce serait de pouvoir jouer contre Saint-Marcel ou Lons-le-Saunier ", dit le milieu de terrain Anthony Fransioli.

Anthony Fransioli, milieu de terrain de Saint-Apollinaire est aussi impatient que stressé de jouer bientôt contre le DFCO © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Dans la salle, on ressent du stress mais aussi de l'impatience. Les joueurs tentent quelques blagues pour détendre l'atmosphère et tromper la peur. Finalement, peu avant midi, les résultats du groupe B tombent. "Le DFCO disputera une rencontre face à Saint-Apollinaire", annoncent les présentateurs. Parmi les personnes présentes, il y a de la joie mais aussi un peu d'inquiétude. "C'est un beau tirage. On va jouer contre une équipe de Ligue 2. C'est un rêve pour un joueur de football amateur, mais y avait aussi l'ambition d'aller encore plus loin. Même si c'est jouable, ça va être un petit peu plus difficile. Faut croire à l'exploit et essayer d'arracher un 0-0 puis aller chercher ce qu'il faut aux tirs au but", indique le gardien de but Adrien Chauvière.

Les joueurs et la direction du DFCO débattent après la diffusion des résultats du tirage au sort du 7ème tour de la Coupe de France © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Performance inégalée

Pour l'heure, la performance de Saint-Apollinaire est inédite dans l'histoire du club. "Notre directeur s'était fixé comme performance d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Depuis son arrivée, il y a 10 ans, une telle qualification à ce niveau, c'est une première", s'enthousiasme Pierre Paulin, l'entraîneur de l'équipe. Maintenant, l'enjeu est crucial pour les joueurs comme pour la direction. Si Saint-Apollinaire gagne le 7ème tour, les joueurs disputeront le prochain match en Guadeloupe. Une étape qui rapproche de plus en plus le club de Nationale 3 du sacre.

