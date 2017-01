Football: le DFCO est à Bordeaux pour les 16es de finale de la Coupe de France!

Le DFCO s'offre un "vitico" pour les 16es de finale de la Coupe de France! Un derby entre villes de vin, avec ce déplacement à Bordeaux ce mardi soir, pour lequel l'entraîneur Olivier Dall'Oglio va faire tourner son effectif.

Bordeaux / DFCO, c'est aussi la revanche du match de la 14e journée de Ligue 1 fin novembre. Un très mauvais souvenir pour les Rouges qui s'étaient inclinés 3 à 2 avec deux buts Bordelais inscrits dans les derniers instants de la partie. Ce jour là le DFCO était littéralement tombé les armes à la main après avoir mené deux fois au score! Il y a donc de la revanche dans l'air au Matmut Atlantique! Même si c'est un match un peu particulier puisque les footballers Dijonnais sont au coeur d'un marathon de trois rencontres en une semaine.

L'entraîneur Olivier Dall'Oglio va donner leur chance à des joueurs qui jouent peu en championnat © Radio France - Thomas Nougaillon

Tout juste auréolés de leur premier succès à l'extérieur en Ligue 1, 3-2, samedi soir à Lorient, et avant de recevoir le PSG, samedi, les Dijonnais s'envolent pour la Gironde ce lundi après-midi. Au tour précédent, en 32e de finale de la Coupe de France, début janvier Dijon avait terrassé une très tenace équipe de CFA2, Louhans-Cuiseaux, 2-0 au stade de Bram. Bordeaux, actuellement 7e du championnat de Ligue 1, c'est une équipe d'un tout autre calibre.

"Si on peut faire un exploit à Bordeaux on va le prendre, c'est le genre de match intéressant, parce que tu n'y va pas en favori et ça permet aussi à certains joueurs qui n'ont pas de temps de jeu de jouer un match dans un stade important"

-Le coach Olivier Dall'Oglio