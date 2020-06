Après la suspension de la relégation d'Amiens et Toulouse en Ligue 2, décidée mardi par le Conseil d'Etat, le directeur de la Ligue contre attaque. Pour Didier Quillot, "ce n'est pas le Conseil d'Etat qui détermine le format de la Ligue 1, c'est la Ligue et la Fédération Française de Football."

Football : le directeur de la Ligue appelle Amiens et Toulouse à "bien relire l'ordonnance du juge"

Le juge des référés a annoncé mardi suspendre la relégation de deux clubs en Ligue 2, Amiens et Toulouse. qui contestaient cette décision prise après l'arrêt de la saison en raison du coronavirus "Il faut préciser que le Conseil d'Etat a utilisé un problème de forme pour réexaminer un problème de fond", explique Didier Quillot, interrogé à nouveau sur France Info ce mercredi.

"Lorsque nous avons pris la décision le 30 avril, la convention qui lie la Ligue de Football et la Fédération française de Football n'était pas encore adoptée à l'assemblée générale de la Fédération, ceci sera fait fin juin", a-t-il ajouté.

Pour Didier Quillot, cette décision dépendra du format décidé pour la prochaine saison : "Les instances de la Ligue décideront si on joue à 20 ou à 22 clubs. Si on joue à 20, Amiens et Toulouse joueront en Ligue 2, sinon ce sera l'inverse", a-t-il précisé.

"Ce n'est pas le Conseil d'Etat qui détermine le format de la Ligue 1, c'est la Ligue et la Fédération Française de Football", a indiqué Didier Quillot, avant d'appeler Amiens et Toulouse à "bien relire l'ordonnance du juge".