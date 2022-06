Football : le Drômois Romain Saïss signe au Besiktas Istanbul pour deux saisons

L'international marocain Romain Saïss s'est engagé pour deux saisons avec le Besiktas Istanbul, après six années à Wolverhampton (Angleterre), a annoncé vendredi le club turc. Le défenseur central, âgé de 32 ans, touchera 1,8 million d'euros par an, et son contrat comprend une troisième saison en option, a détaillé Besiktas dans un communiqué. Natif de Bourg-de-Péage, le capitaine des Lions de l'Atlas (60 sélections) a été formé à l'AS Valence, avant de jouer pour le Clermont Foot, Le Havre AC et le Angers SCO. Le Franco-Marocain avait ensuite rejoint en 2016 Wolverhampton, avec qui il a été sacré champion de la deuxième division anglaise lors de la saison 2017-2018, avant d'accéder à la Premier League. Besiktas, entraîné par le Français Valérien Ismaël, a terminé sixième du championnat cette saison, un résultat décevant pour les "Aigles noirs", auteurs du doublé coupe-championnat l'année précédente.