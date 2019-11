Football : le FC Annecy défiera un demi-finaliste de la coupe de France au 8ème tour

Lors du tirage du huitième tour de la coupe de France mercredi au stade de France, Mickael Landreau, Anthony Reveillère et Zoumana Camara ont eu la main plutôt lourde pour les clubs des Pays de Savoie toujours en course dans la compétition. Le FC Annecy (N2) et l'ES Chilly (R2) héritent de clubs qui évoluent dans des divisions supérieures. Ce sera le cas aussi pour Thonon-Evian (R1) en cas de qualification dimanche face à Valence.

Les matchs se joueront les 7 et 8 décembre prochain.

FC Annecy / FC Chambly

Le FC Annecy, 3e de National 2, accueillera l'un des héros de la compétition. Le FC Chambly Oise, actuel 18e de Ligue 2, avait en effet atteint la demi-finale de l'édition 2018, éliminé par Les Herbiers. A domicile au parc des sports et avec le soutien du public, "ce sera du 50/50" estime l’entraîneur haut savoyard Michel Poinsignon, même si deux divisions séparent les deux équipes.

ES Chilly / AS Fabrèguoise

Le petit poucet haut-savoyard va t'il rééditer son exploit du tour précédent ? Après avoir éliminé les Hauts-Lyonnais leader de National 3, l'Entente Sportive de Chilly, qui évolue en Régional 2, aura à nouveau l'occasion de se mesurer à une équipe qui joue deux niveaux au dessus, les héraultais de Fabrègues. Le match des roses et noirs se jouera au stade des Grangettes à Rumilly,

Thonon-Evian / Paris FC ?

Troisième et dernier rescapé, Thonon-Evian, le club issu des cendres d'Evian-Thonon-Gaillard, aura aussi peut-être l'occasion d'accueillir une équipe de Ligue 2 lors du 8e tour. Le Paris FC pourrait fouler la pelouse du stade Joseph Moynat de Thonon-les-Bains. Les haut-savoyards qui évoluent en Régional 1 devront pour cela s'imposer dimanche prochain sur la pelouse de Valence, autre pensionnaire de Régional 1. Ce match du setptème tour avait du être reporté le week-end dernier en raison de la météo dans la Drôme.