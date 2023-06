Football : le FC Annecy est relégué en National après la décision de la LFP

Véritable coup de tonnerre dans le championnat de Ligue 2. Après les heurts et l'arrêt du match entre Bordeaux et Rodez le 2 juin dernier, la Ligue de football professionnelle a finalement décidé ce lundi que le match ne serait pas rejoué et que Rodez gagne sur tapis vert. Cela signifie que le FC Annecy termine à la 17e place du championnat et est donc relégué en National, après une seule saison passée en deuxième division.

ⓘ Publicité

Bousculade d'un joueur par un supporter originaire d'Annecy

Pour rappel, lors de la dernière journée de championnat le 2 juin dernier, la rencontre entre Bordeaux et Rodez avait été interrompue à la 23e minute de jeu à cause d’un supporter bordelais originaire d'Annecy qui avait bousculé un joueur ruthénois . Depuis le début de cette affaire, le FC Annecy et Bordeaux estiment que Rodez a exagéré la situation et menti sur l’état de santé de son joueur, apparemment victime d'une commotion cérébrale.

À lire aussi Le FC Annecy s’accroche et demande le passage de la Ligue 2 à… 21 clubs

Le FC Annecy devrait "attaquer" Rodez

"Nous n’accepterons pas que Rodez gagne sur tapis vert ce match car il s’agit de la forme de tricherie la plus élaborée, ce qui est très grave", nous avait confié le président du FC Annecy Sébastien Faraglia. "Si le club du FC Annecy était relégué, nous avons d’ores et déjà missionné notre Cabinet d’avocats pour demander la réparation de notre préjudice financier au club de Rodez." Pour le moment, le club annécien n'a pas encore réagi à cette relégation.