Football : le FC Annecy ne montera pas National 1

#FCARG Helder Esteves : "On est déçu et abattu. C’est un échec. C’est difficile à accepter mais c’est la loi du sport. Mon équipe a manqué de ressources, d'inspiration et de réussite contre @RCGrasse. Notre bilan à domicile est insuffisant pour une équipe qui joue la montée" #N2pic.twitter.com/Fho0eZnQY3