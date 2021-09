Football : le FC Annecy pulvérise le Red Star à domicile, 6 buts à 0

Carton plein pour le FC Annecy. Pour la sixième journée de National, les Rouges ont pulvérisé le Red Star, six buts à zéro, dont un triplé de Romain Spano. Le match s'est déroulé ce vendredi 10 septembre au soir sur la pelouse du Parc des sports à Annecy.

Grâce à ce succès contre le club parisien, le FC s'empare de la première place du championnat de National et reste invaincu à domicile. Jonathan Goncalvès, le défenseur du FC Annecy est l'auteur du cinquième but : "On a une belle récompense aujourd'hui avec des buts et de la réussite offensive, à la maison en plus, ça va mettre les joueurs en confiance."

"On va savourer cette victoire, mais c'est important de rester très humble et de bien analyser pourquoi on a réussi à faire une telle prestation." - Laurent Guyot, entraineur du FC Annecy

Laurent Guyot, l’entraineur du FC Annecy, est heureux mais reste prudent : "C'est bien d'avoir 13 points après 6 matchs, mais je sais que ce championnat est très long."

Le FC Annecy jouera son prochain match vendredi 17 septembre à Orléans.