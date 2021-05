Football : le FC Metz se joint à la tribune contre le passage à dix équipes de la D1 féminine

Trente capitaines des équipes de D1 et D2 de football féminin ont signé une tribune dans le journal L'Équipe, ce dimanche. Elles s'opposent à la mise en place d'une Division 1 à 10 équipes contre 12 aujourd'hui. Parmi les signataires, Justine Rougemont, capitaine du FC Metz (D2)

"Nous n'avons pas atteint le haut niveau pour nous faire la passe à dix." Trente capitaines des équipes des championnats de Division 1 et Division 2 féminines de football, dont celle du FC Metz Justine Rougemont, ont rédigé une tribune dans le journal L'Équipe, ce dimanche. Elles sont contre la mise en place d'une Division 1 à dix clubs, une réduction envisagée lors du comité exécutif de la Fédération Française de Football (FFF) début mai.

"On nous demande de jouer à dix contre les meilleurs équipes du monde"

Actuellement, les 12 équipes de D1 continuent à jouer et les deux descentes sont actées en fin de saison. Pendant ce temps-là, la D2 est définitivement arrêtée depuis avril et seulement six matchs ont été joués depuis le début de saison. Avec ce cas de figure, il paraît compliqué de faire monter deux équipes de D2 en D1. Les capitaines craignent donc une réduction de l'élite du football féminin, de 12 à 10 équipes.

"La rigidité des règlements ne doit pas nous empêcher de faire preuve de logique, est-il écrit dans la tribune. Des décisions de bon sens doivent être prises pour permettre à notre sport d'exister sans hésiter, de s'affirmer sans balbutier, de se projeter fièrement dans l'avenir. Les actes sans vision ne sont pas à la hauteur de l'engouement populaire que nous avons réveillé en 2019. (...) À l'heure où les Championnats européens se professionnalisent et se développent à grande vitesse, le nôtre, avec la décision de priver la D1 de deux clubs la saison prochaine, montrerait qu'il s'appauvrit et rétrécit ses horizons. On nous demande de jouer à dix contre les meilleures équipes du monde."

Le FC Metz était engagé en D2 en cette saison 2020/2021, suite à sa relégation de D1 à l'arrêt de la saison 2019/2020.

Les signataires