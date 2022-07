Football : le FC Mulhouse rétrogradé en Régional 1, le club a huit jours pour faire appel

Cela n'est plus arrivé depuis plus de 70 ans : le Football Club de Mulhouse, l'un des plus anciens clubs de France, devrait jouer l'année prochaine à l'échelon régional. Le club a été notifié de sa rétrogradation de National 3 en Régionale 1 mardi 12 juillet par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Ligue du Grand Est de football.

8 jours pour faire appel

Entendu lundi 11 juillet par le gendarme financier du football régional, le club n'a pas apporté d'éléments suffisants sur sa viabilité économique en cinquième division nationale.

La DNCG a donc décidé de sa rétrogradation administrative en première division régionale, malgré un maintien obtenu sur le terrain (8ème de N3 sur la saison 2021-2022).

La décision n'est pas encore définitive : le club a huit jours pour faire appel.