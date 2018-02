Nantes

Les Canaris ne sont plus invaincus à l'extérieur en 2018. Défaite 3-2 à Caen. C'est pourtant le Marocain Yacine Bammou qui a ouvert le score dès la 31e minute. Les Normands ont ensuite égalisé puis pris l'avantage par Santini (35e) et Da Silva (53e). Yacine Bammou a ramené le score à 2-2 à la 58e minute signant au passage son 15e but dans l'Elite. C'est finalement le Caennais Da Silva qui a donné la victoire à son équipe en fin de match. C'est la neuvième défaite des Canaris cette saison en Ligue 1.

Au classement, les Canaris occupent la cinquième place avec trois points d'avance sur Montpellier, le sixième.