Football : le FC Nantes à Blois pour son entrée en lice en Coupe de France

Trois fois vainqueurs de la Coupe de France de football, les Canaris entament leur campagne 2016/2017 à Blois ce samedi. Quatre divisions séparent les deux équipes. Les Nantais évoluent en Ligue 1. Les Blésois en CFA2. La rencontre est à vivre en direct dès 17h30 sur France Bleu Loire Océan.

C'est un marathon qui attend les Canaris ce mois-ci. Six matchs à leur programme. Et peut être, huit en cas de qualification. Ligue 1, Coupe de la Ligue et Coupe de France, les Nantais sont présents sur tous les fronts. Premier match de l'année 2017 à Blois ce samedi à l'occasion des 32e de finale de la coupe de France. Il y a quatre divisions entre les deux équipes. Les Nantais, 17e de Ligue 1, viennent d’enchaîner trois victoires consécutives depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur Sergio Conceiçao.

Nous avons un match très difficile à Blois. Bien sur, nous somme favoris mais nous devons le montrer sur le terrain. Nous devons avoir beaucoup de respect pour les Blésois. Cette équipe a tout à gagner. Et nous, tout à perdre. Ce sont des matchs dangereux. Nous devons être attentifs" Sergio Conceicao

Un match à guichets fermés devant 5 500 spectateurs

Blois, 6e du groupe B de CFA 2, est une équipe amateur. Ces joueurs sont étudiants, postiers ou éducateurs sportif. Seul, le défenseur Pierre Pérou a un contrat fédéral à mi-temps. En Coupe, les Blésois n'ont plus atteint les 1/16e de finale depuis 2005. Le match se jouera à guichets fermés. En tout, 5 500 spectateurs sont attendus. En cas de qualification, Blois empocherait 82 500 euros de dotation.

-

Pour ce match, trois joueurs nantais sont absents. Le milieu de terrrain danois Nicolaj Thomsen souffre de la cheville. Le gardien Rémy Riou est convalescent. Et le défenseur Koffi Djidji est suspendu. Match à vivre dès 17 h 30 sur France Bleu Loire Océan.