Football : le FC Nantes chute à nouveau à domicile face à Nancy

Moins d'un mois après leur élimination en 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue, les Canaris se sont à nouveau inclinés 2/0 à la Beaujoire face à Nancy. C'est leur quatrième match sans victoire toutes compétitions confondues. Ils reculent à la 14e place du classement.

L'histoire se répète face à Nancy. Comme en Coupe de la Ligue le 10 janvier dernier, les Nantais ont dominé dans un stade de la Beaujoire balayé par un vent glacial mais ce sont les Lorrains qui l'ont finalement emporté 2/0. "On est mieux que Nancy dans le jeu mais on se fait punir sur des erreurs individuelles" glisse le milieu de terrain Guillaume Gillet. Les Nantais se sont procurés six occasions dont trois en première période par l'intermédiaire de Léo Dubois et de Valentin Rongier. Mais la réussite et l'efficacité les fuient. Un mal récurrent. "C'est toujours la même histoire. Nous ne sommes pas efficaces en attaque" affirme l'entraîneur du FCN Sergio Conceiçao. A l'inverse, Nancy a marqué sur ses deux premiers tirs cadrés.

Le Nantais Marius Stépinski © AFP - JSE

Le FC Nantes, cinq buts à la Beaujoire cette saison en Ligue 1

Avec seulement cinq buts inscrits à la Beaujoire en championnat depuis le début de la saison, le FC Nantes possède avec le club italien de Palerme la plus mauvaise attaque à domicile des cinq plus grands championnats européens. "Il faut arrêter de cogiter devant le but. Nous devons être plus instinctifs" affirme le gardien du FCN Rémy Riou. "Je dois parler avec les joueurs. On doit se remettre en question. Chacun doit prendre ses responsabilités" précise l'entraîneur Sergio Conceiçao. Recruté pour débloquer les situations, l'attaquant Burkinabé Préjuce Nakoulma doit arriver en début de semaine à Nantes. Il pourrait faire ses premiers pas sous le maillot nantais face à Marseille dimanche.

L'état de grace est terminé pour Sergio Conceiçao

A son arrivée début décembre, l'entraîneur nantais Sergio Conceicao a impressionné en décrochant quatre victoires consécutives. Depuis, le FC Nantes n'a plus le même rythme. Les Canaris restent même sur quatre matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Au classement, ils sont désormais 14e à seulement quatre points Bastia le premier relégable. Bastia que les Canaris iront défier mercredi soir.