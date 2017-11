Football : le FC Nantes fait chuter Monaco, le champion de France en titre

Le FC Nantes a renoué avec la victoire en championnat ce mercredi en s'imposant à domicile 1/0 face à Monaco. C'est son huitième succès de la saison. Cinquièmes au classement, les Canaris reviennent à trois points du podium.

Ils n'avaient plus battu Monaco à la Beaujoire et dans l'Elite depuis 2006. Les Canaris ont enfin mis fin à cette série en l'emportant 1/0. Une victoire au bout du suspense avec un but signé Lima à la 92e minute. Les Nantais décrochent leur cinquième victoire consécutive à la Beaujoire. Une première depuis mai 2001. Les hommes de Ranieri ont parfaitement muselé l'attaque monégasque qui avait toujours marqué lors de ses neuf derniers matchs. C'est le sixième clean-sheet des Canaris cette saison.

C'est une victoire méritée. Nous avons poussé durant toute la rencontre. Nous avons laissé peu d'espaces à Monaco. Nous avons joué pour la première fois en 4/4/3. Et ce système de jeu a parfaitement fonctionné" estime l'entraîneur du FC Nantes Claudio Ranieri

#FCNASM Action de la BL en début de match. Elle dénonce l'archenement des autorités à vouloir encadrer les déplacements. #FBsportpic.twitter.com/d1lVfDAzlO — Grégory Jullian (@gregory_jullian) November 29, 2017

Huitième victoire des Canaris avec un but d'écart

Les Nantais ont décroché leur huitième succès de la saison. Le cinquième sur le score de 1/0. "Nous avons retrouvé notre assise défensive même s'il faut reconnaître que les Monégasques étaient encore un peu malades. Nous sommes allés chercher la réussite qui nous fuyait "précise le milieu de terrain du FCN Adrien Thomasson. "Nous avons 26 points après 15 journées. C'est bien. Nous allons essayer d'atteindre la barre des 30 points à Noel" conclut-il.

Ce dimanche, les Canaris jouent à Saint Etienne.