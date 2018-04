Les Canaris n'ont pas profité de la défaite de Rennes et du match nul de Nice. Pire, ils perdent une place au classement et se retrouvent neuvièmes après leur match nul 1-1 face à Dijon. Devant seulement 19209 spectateurs, les hommes de Claudio Ranieri ont proposé une pale copie en laissant notamment la possession du ballon aux Dijonnais.

On a des consignes qu'on essaie d'appliquer sur le terrain. Mais, c'est dommage de jouer à domicile et de ne pas avoir la possession. Les Dijonnais ont fait un bon match. Ils nous ont mis en difficulté du début à la fin. Leur égalisation est logique" le milieu de terrain du FCN Valentin Rongier

J33 - Les statistiques du match entre @FCNantes et @DFCO_Officiel ⚽ 📊 #FCNDFCO @Ligue1Conforama pic.twitter.com/gilD34IMUZ

Émoussés physiquement, les Canaris ont également manqué d'agressivité et d'inspiration avec seulement deux tirs cadrés. Les supporters nantais ont d'ailleurs fait part de leur mécontentent en fin de de match en scandant plusieurs fois "mouiller le maillot, mouiller le maillot".

Je trouve çà dommage. Je ne les rejoints pas du tout. Ils peuvent critiquer notre jeu. Mais pas nos attitudes sur le terrain. On court, on fait les efforts, on ne lâche pas. Faire match nul contre Dijon, c'est insuffisant, c'est sur. Mais ils auraient pu le dire autrement" Valentin Rongier